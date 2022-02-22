Курс евро превысил 91 рубль впервые с апреля

Российский рынок акций 22 февраля открылся падением. Индекс Мосбиржи на максимумах снижался более чем на 9% и почти достиг отметки 2800 пунктов, однако к 10:20 по мск немного отыграл падение до 6% и составил 2866 пунктов. Долларовый индекс РТС падает на 7,3% до 1119 пунктов. На минимуме 22 февраля индекс снижался до отметки ниже 1100 пунктов впервые с 3 ноября 2020 г.