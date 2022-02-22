Курс евро превысил 91 рубль впервые с апреля
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже 22 февраля превысил 91 руб. впервые с апреля 2021 г., свидетельствуют данные торговой площадки.
На 10:17 по мск курс составлял 91,29 руб. Курс доллара также растет по отношению к российской валюте. На 10:17 по мск курс вырос на более чем 70 коп. — до 80,81 руб.
Российский рынок акций 22 февраля открылся падением. Индекс Мосбиржи на максимумах снижался более чем на 9% и почти достиг отметки 2800 пунктов, однако к 10:20 по мск немного отыграл падение до 6% и составил 2866 пунктов. Долларовый индекс РТС падает на 7,3% до 1119 пунктов. На минимуме 22 февраля индекс снижался до отметки ниже 1100 пунктов впервые с 3 ноября 2020 г.
Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI) — основной индикатор рынка госдолга России — потерял на открытии торгов 22 февраля более 2% и опустился к уровням января 2016 г., следует из данных Московской биржи.
На российском фондовом и валютном рынках происходит обвал второй день подряд на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ 21 февраля подписал президент России Владимир Путин. Помимо этого президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.
21 февраля на фоне данных событий индекс Мосбиржи закрылся падением на 10,5%. Это стало самым крупным падением со времен так называемой Крымской весны — с 3 марта 2014 г.