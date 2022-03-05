Курс биткойна опустился ниже $39 000
Курс биткойна упал на 6% в субботу на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Украины, следует из данных криптобиржи Binance.
По состоянию на 11:26 мск главная криптовалюта мира теряла в цене 5,6% и торговалась на отметке $38 965 за токен, на минимуме курс опускался до $38 407.
Стоимость Ethereum падала на 2,9% до $2635, токен Binance BNB — на 4,8% до $377,6. По данным CoinGecko, капитализация мирового рынка криптовалюты за прошедшие сутки сократилась на 4% и составляет $1,8 трлн.
На фоне продолжающейся военной операции России на территории Украины западные страны ввели массированные санкции против Москвы, а некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Binance и EXMO заявили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России, а закроют доступ к своим торговым платформам только лицам, включенным в санкционные списки.
Coinbase и Kraken заявили, что также не планируют блокировать пользователей из России, однако могут быть вынуждены сделать это по требованию властей США и других стран.
С призывом заблокировать всех российских пользователей к криптобиржам обратился в конце февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он заявил, что важно заморозить не только счета политического руководства России, но и рядовых клиентов.