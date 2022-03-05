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Курс биткойна опустился ниже $39 000

Ведомости

Курс биткойна упал на 6% в субботу на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Украины, следует из данных криптобиржи Binance.

По состоянию на 11:26 мск главная криптовалюта мира теряла в цене 5,6% и торговалась на отметке $38 965 за токен, на минимуме курс опускался до $38 407.

Стоимость Ethereum падала на 2,9% до $2635, токен Binance BNB — на 4,8% до $377,6. По данным CoinGecko, капитализация мирового рынка криптовалюты за прошедшие сутки сократилась на 4% и составляет $1,8 трлн.

На фоне продолжающейся военной операции России на территории Украины западные страны ввели массированные санкции против Москвы, а некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.

Binance и EXMO заявили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России, а закроют доступ к своим торговым платформам только лицам, включенным в санкционные списки.

Coinbase и Kraken заявили, что также не планируют блокировать пользователей из России, однако могут быть вынуждены сделать это по требованию властей США и других стран.

С призывом заблокировать всех российских пользователей к криптобиржам обратился в конце февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он заявил, что важно заморозить не только счета политического руководства России, но и рядовых клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных