Курс биткойна опустился ниже $39 000

На фоне продолжающейся военной операции России на территории Украины западные страны ввели массированные санкции против Москвы, а некоторые криптовалютные площадки начали вводить ограничения в отношении россиян. Так, криптобиржа Qmall заблокировала аккаунты россиян и заморозила их активы на своей торговой платформе, BTC-Alpha и CEX IO прекратили работать с российскими пользователями, а платформа KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.