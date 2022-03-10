Курс доллара на Мосбирже превысил 121 рубль

ЦБ с 9 марта на полгода установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, запретив снимать более $10 000 в наличной валюте, остальное граждане могут снять в рублях по текущему курсу. До 9 сентября также будет действовать запрет на продажу наличной валюты гражданам. Менять валюту на рубли можно без ограничений. В ЦБ пояснили, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 000, поэтому 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.