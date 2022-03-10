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Курс доллара на Мосбирже превысил 121 рубль

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром 10 марта обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 121 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:15 мск доллар торговался по 121,5 руб., евро — 130,5 руб. Курс европейской валюты второй день подряд оказался больше 130 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 марта, составляет 116,08 руб., евро — 126,44 руб.

Рубль упал в обеих валютных парах на фоне антироссийских санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе международные резервы ЦБ, ограничив способность регулятора проводить валютные интервенции для поддержки курса российской валюты.

ЦБ с 9 марта на полгода установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, запретив снимать более $10 000 в наличной валюте, остальное граждане могут снять в рублях по текущему курсу. До 9 сентября также будет действовать запрет на продажу наличной валюты гражданам. Менять валюту на рубли можно без ограничений. В ЦБ пояснили, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 000, поэтому 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных