Курс доллара на Мосбирже превысил 121 рубль
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром 10 марта обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 121 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
К 10:15 мск доллар торговался по 121,5 руб., евро — 130,5 руб. Курс европейской валюты второй день подряд оказался больше 130 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 марта, составляет 116,08 руб., евро — 126,44 руб.
Рубль упал в обеих валютных парах на фоне антироссийских санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе международные резервы ЦБ, ограничив способность регулятора проводить валютные интервенции для поддержки курса российской валюты.
ЦБ с 9 марта на полгода установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, запретив снимать более $10 000 в наличной валюте, остальное граждане могут снять в рублях по текущему курсу. До 9 сентября также будет действовать запрет на продажу наличной валюты гражданам. Менять валюту на рубли можно без ограничений. В ЦБ пояснили, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 000, поэтому 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.