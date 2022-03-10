СПБ-биржа запустит торги 10 марта в 17:00 мск
СПБ-биржа начнет торги иностранными ценными бумагами в основном режиме в четверг, 10 марта, в 17.00 мск, одновременно с открытием основных торгов на международных площадках, сообщает пресс-служба биржи.
При этом сегодня не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами на евро, ценными бумагами компаний из СНГ с листингом на Лондонской фондовой бирже, российских компаний, а также тех, чьи бумаги размещены в США: Yandex, VEON (владеет оператором «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн»), Mobile Telesystems (МТС), Ozon, Cian, Headhunter и Nexters.
Торговая площадка предупредила, что в течение торгового дня может вырасти число случаев автоматического снятия заявок, поскольку в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может не быть возможности осуществить переводы между иностранными учетными институтами.
Основной режим торгов иностранными ценными бумагами в среду, 9 марта, также был запущен в 17:00. Основные торги ценными бумагами 7 и 8 марта на площадке не проводились.
С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.