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Финансы

СПБ-биржа запустит торги 10 марта в 17:00 мск

Ведомости

СПБ-биржа начнет торги иностранными ценными бумагами в основном режиме в четверг, 10 марта, в 17.00 мск, одновременно с открытием основных торгов на международных площадках, сообщает пресс-служба биржи.

При этом сегодня не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами на евро, ценными бумагами компаний из СНГ с листингом на Лондонской фондовой бирже, российских компаний, а также тех, чьи бумаги размещены в США: Yandex, VEON (владеет оператором «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн»), Mobile Telesystems (МТС), Ozon, Cian, Headhunter и Nexters.

Торговая площадка предупредила, что в течение торгового дня может вырасти число случаев автоматического снятия заявок, поскольку в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может не быть возможности осуществить переводы между иностранными учетными институтами.

Основной режим торгов иностранными ценными бумагами в среду, 9 марта, также был запущен в 17:00. Основные торги ценными бумагами 7 и 8 марта на площадке не проводились.

С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных