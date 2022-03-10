Сбербанк и ВТБ зафиксировали повышенный спрос вкладчиков на золото и палладий
В частности, в Сбербанке зафиксировали четырехкратный рост покупки золота и палладия за последние недели.
ВТБ отмечает, что за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты банка открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 000 новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд руб., сообщили в ВТБ. Самым популярным металлом у клиентов ВТБ оказалось золото: на него в этом году пришлось 42% вновь открытых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% и 15% соответственно. Еще по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13% и 10% объема размещений.
По данным Банка России, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%. Росту продаж металлов в физическом виде способствует отмена НДС на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков, отмечают в Сбербанке. Соответствующий закон подписал 9 марта президента России Владимир Путин. По оценкам экспертов, которые приводились сопроводительных материалах к законопроекту, потенциальный спрос граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 т в год.
«Отмена НДС в размере 20% на покупку металлов означает, что цена однограммового слитка теперь пропорционально уменьшится и составит ориентировочно 8 000 руб. вместо 10 000 руб.», — приводятся слова директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова в сообщении.
Драгоценные металлы подвержены краткосрочным колебаниям, но в исторической перспективе показывают стабильный рост, особенно в кризисные периоды, отметили в Сбербанке.