Сбербанк и ВТБ зафиксировали повышенный спрос вкладчиков на золото и палладий

ВТБ отмечает, что за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты банка открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 000 новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд руб., сообщили в ВТБ. Самым популярным металлом у клиентов ВТБ оказалось золото: на него в этом году пришлось 42% вновь открытых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% и 15% соответственно. Еще по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13% и 10% объема размещений.