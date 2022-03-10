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Сбербанк и ВТБ зафиксировали повышенный спрос вкладчиков на золото и палладий

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Сбербанк и ВТБ зафиксировали повышенный спрос россиян на покупку золота и палладия на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютных рынках. Об этом говорится в сообщениях банков. 

В частности, в Сбербанке зафиксировали четырехкратный рост покупки золота и палладия за последние недели. 

ВТБ отмечает, что за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты банка открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 000 новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд руб., сообщили в ВТБ. Самым популярным металлом у клиентов ВТБ оказалось золото: на него в этом году пришлось 42% вновь открытых счетов и 62% объема вложений. На втором месте серебро – 26% и 15% соответственно. Еще по 16% счетов открывалось в палладии и платине, на них пришлось 13% и 10% объема размещений.

По данным Банка России, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%. Росту продаж металлов в физическом виде способствует отмена НДС на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков, отмечают в Сбербанке. Соответствующий закон подписал 9 марта президента России Владимир Путин. По оценкам экспертов, которые приводились сопроводительных материалах к законопроекту, потенциальный спрос граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 т в год.

«Отмена НДС в размере 20% на покупку металлов означает, что цена однограммового слитка теперь пропорционально уменьшится и составит ориентировочно 8 000 руб. вместо 10 000 руб.», — приводятся слова директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова в сообщении.  

Драгоценные металлы подвержены краткосрочным колебаниям, но в исторической перспективе показывают стабильный рост, особенно в кризисные периоды, отметили в Сбербанке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных