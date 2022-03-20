ЦБ Багам нашел в банках страны «связанные с Россией» активы на $3 млрд

«Центральный банк обнаружил депозиты на сумму $420 млн и депозитарные или трастовые активы на сумму $2,5 млрд с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов», — пишет Reuters.