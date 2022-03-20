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Финансы

ЦБ Багам нашел в банках страны «связанные с Россией» активы на $3 млрд

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Стоимость «связанных с Россией» активов, хранящихся в банках Содружества Багамских Островов, составляет приблизительно $3 млрд, пишет Reuters со ссылкой на Центральный банк государства. 12 марта регулятор сообщил о приостановке всех операций с российскими организациями, попавшими под санкции западных стран.

«Центральный банк обнаружил депозиты на сумму $420 млн и депозитарные или трастовые активы на сумму $2,5 млрд с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов», — пишет Reuters.

Данные приводятся только банковского сектора, который обслуживает иностранных клиентов, и не включают российские активы, которые могут храниться в банках, которые работают с местным населением.

Центробанк не уточняет, какая часть из выявленных активов принадлежит находящимся под санкциями россиянам.

Содружество Багамских Островов присоединилось к санкциям западных стран против России из-за специальной военной операции, которая проводится на Украине с 24 февраля. Финансовые учреждения обязаны прекратить все операции с организациями из России, против которых были введены санкции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных