ЦБ Багам нашел в банках страны «связанные с Россией» активы на $3 млрд
Стоимость «связанных с Россией» активов, хранящихся в банках Содружества Багамских Островов, составляет приблизительно $3 млрд, пишет Reuters со ссылкой на Центральный банк государства. 12 марта регулятор сообщил о приостановке всех операций с российскими организациями, попавшими под санкции западных стран.
«Центральный банк обнаружил депозиты на сумму $420 млн и депозитарные или трастовые активы на сумму $2,5 млрд с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов», — пишет Reuters.
Данные приводятся только банковского сектора, который обслуживает иностранных клиентов, и не включают российские активы, которые могут храниться в банках, которые работают с местным населением.
Центробанк не уточняет, какая часть из выявленных активов принадлежит находящимся под санкциями россиянам.
Содружество Багамских Островов присоединилось к санкциям западных стран против России из-за специальной военной операции, которая проводится на Украине с 24 февраля. Финансовые учреждения обязаны прекратить все операции с организациями из России, против которых были введены санкции.