Закрылся сервис переводов из Сбербанка на китайские кошельки Alipay

Китай не единственное направление, которого лишилась собственная система денежных переводов Сбербанка (основана на расчетах через корсчета иностранных банков-партнеров), отмечает «Коммерсантъ». Из-за риска вторичных санкций Сбербанк лишился партнеров по переводам в Азербайджане, Молдавии и Узбекистане. Сейчас переводить деньги по номеру телефона в приложении банка по можно лишь в семь стран, большинство их них — из СНГ.