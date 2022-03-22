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Финансы

Закрылся сервис переводов из Сбербанка на китайские кошельки Alipay

Ведомости

В мобильном приложении Сбербанка больше нельзя отправлять переводы на электронные кошельки Alipay, что ограничило возможности перевода денежных средств физлицами из России в Китай, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил источник газеты на платежном рынке, сервис пользовался большим спросом: с его помощью переводили средства на родину граждане КНР, работающие в восточной части России, а также россияне в рамках «серого импорта» для оплаты поставок небольших партий китайских товаров.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что сервис пополнения кошельков Alipay реализовался в партнерстве с Western Union и его работа была остановлена в связи с уходом WU из России из-за украинского кризиса.

Китай не единственное направление, которого лишилась собственная система денежных переводов Сбербанка (основана на расчетах через корсчета иностранных банков-партнеров), отмечает «Коммерсантъ». Из-за риска вторичных санкций Сбербанк лишился партнеров по переводам в Азербайджане, Молдавии и Узбекистане. Сейчас переводить деньги по номеру телефона в приложении банка по можно лишь в семь стран, большинство их них — из СНГ.

После начала военной операции России на Украине Сбербанк попал под санкции со стороны США, Великобритании и Канады. Американские банки обязали закрыть корсчета банка и его «дочек» к 26 марта, им также запрещено обрабатывать транзакции с его участием.

На фоне ограничений Сбербанк с 18 марта отключил переводы в российские и зарубежные банки в пяти валютах: долларах США и Канады, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных