Закрылся сервис переводов из Сбербанка на китайские кошельки Alipay
В мобильном приложении Сбербанка больше нельзя отправлять переводы на электронные кошельки Alipay, что ограничило возможности перевода денежных средств физлицами из России в Китай, пишет «Коммерсантъ».
Как пояснил источник газеты на платежном рынке, сервис пользовался большим спросом: с его помощью переводили средства на родину граждане КНР, работающие в восточной части России, а также россияне в рамках «серого импорта» для оплаты поставок небольших партий китайских товаров.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что сервис пополнения кошельков Alipay реализовался в партнерстве с Western Union и его работа была остановлена в связи с уходом WU из России из-за украинского кризиса.
Китай не единственное направление, которого лишилась собственная система денежных переводов Сбербанка (основана на расчетах через корсчета иностранных банков-партнеров), отмечает «Коммерсантъ». Из-за риска вторичных санкций Сбербанк лишился партнеров по переводам в Азербайджане, Молдавии и Узбекистане. Сейчас переводить деньги по номеру телефона в приложении банка по можно лишь в семь стран, большинство их них — из СНГ.
После начала военной операции России на Украине Сбербанк попал под санкции со стороны США, Великобритании и Канады. Американские банки обязали закрыть корсчета банка и его «дочек» к 26 марта, им также запрещено обрабатывать транзакции с его участием.
На фоне ограничений Сбербанк с 18 марта отключил переводы в российские и зарубежные банки в пяти валютах: долларах США и Канады, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.