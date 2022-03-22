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Финансы

В России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годы

Ведомости

Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от НДФЛ доходы физлиц в виде процентов, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам и остаткам на счетах банков.

«Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проценты по банковским вкладам, превышающим 1 млн руб., облагаются налогом в России с 2021 г. Ставка НДФЛ составляет 13%, при этом необлагаемая сумма доходов рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на начало года. В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым составляет меньше 1%, на валютные счета это не распространяется.

На 1 января 2021 г. ключевая ставка ЦБ находилась на отметке 4,25%, поэтому не облагались НДФЛ проценты, полученные в 2021 г., в размере 42 500 руб. При превышении этой суммы с разницы нужно было уплатить налог. За 2022 г. он на облагаемый доход составлял уже 85 000, поскольку на начало года ставка ЦБ была 8,5%. Обязанность уплаты по доходам за 2021 г. наступила в 2022 г.

Принятый сегодня закон также вносит изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 г. Теперь необлагаемый доход будет рассчитываться по формуле 1 млн руб. умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ (а не действовавшее на 1 января) в данном году.

Поправки также освобождают от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды. Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 г. Аналогичная мера будет действовать в отношении организаций при уплате налога на имущество: налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных