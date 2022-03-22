В России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годы

На 1 января 2021 г. ключевая ставка ЦБ находилась на отметке 4,25%, поэтому не облагались НДФЛ проценты, полученные в 2021 г., в размере 42 500 руб. При превышении этой суммы с разницы нужно было уплатить налог. За 2022 г. он на облагаемый доход составлял уже 85 000, поскольку на начало года ставка ЦБ была 8,5%. Обязанность уплаты по доходам за 2021 г. наступила в 2022 г.