В России освободят от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам за 2021-2022 годы
Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от НДФЛ доходы физлиц в виде процентов, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам и остаткам на счетах банков.
«Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Проценты по банковским вкладам, превышающим 1 млн руб., облагаются налогом в России с 2021 г. Ставка НДФЛ составляет 13%, при этом необлагаемая сумма доходов рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на начало года. В базу для расчета налога не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым составляет меньше 1%, на валютные счета это не распространяется.
На 1 января 2021 г. ключевая ставка ЦБ находилась на отметке 4,25%, поэтому не облагались НДФЛ проценты, полученные в 2021 г., в размере 42 500 руб. При превышении этой суммы с разницы нужно было уплатить налог. За 2022 г. он на облагаемый доход составлял уже 85 000, поскольку на начало года ставка ЦБ была 8,5%. Обязанность уплаты по доходам за 2021 г. наступила в 2022 г.
Принятый сегодня закон также вносит изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 г. Теперь необлагаемый доход будет рассчитываться по формуле 1 млн руб. умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ (а не действовавшее на 1 января) в данном году.
Поправки также освобождают от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды. Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 г. Аналогичная мера будет действовать в отношении организаций при уплате налога на имущество: налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г.