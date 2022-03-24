ЦБ разъяснил порядок торгов акциями и ОФЗ на Мосбирже 25 марта

Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта, на фоне рекордного падения после начала военной операции на Украине. В первый день возобновления торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 4,4% и закрылся на отметке 2578,5 пункта. Индекс РТС завершил торги снижением на 9%, опустившись до 852,6 пункта.