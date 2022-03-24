ЦБ разъяснил порядок торгов акциями и ОФЗ на Мосбирже 25 марта
ЦБ РФ опубликовал правила проведения торгов на Московской бирже 25 марта 2022 г. Торги на рынке акций по решению регулятора будут проводиться в период с 09:50 до 14:00 мск.
К торгам, как и 24 марта, будут допущены бумаги 33 компаний, включенные в индекс Мосбиржи (IMOEX): обыкновенные акции АФК «Система», «Аэрофлота», «Алроса», Московского кредитного банка, «Северстали», «Детского мира», «Эн+груп», Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), «Газпрома», «Норникеля», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойла», Магнитогорского металлургического комбината (ММК), «Магнита», Мосбиржи, МТС, НЛМК, «Новатэка», «Фосагро», ПИК, «Полюса», «Роснефти», «Ростелекома», «Русала» и ВТБ, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», а также привилегированные акции «Транснефти».
В период с 09:50 до 18:50 мск пройдут торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые первыми возобновились после перерыва 21 марта (09:50–10:00 мск — аукцион открытия, 10:00–18:40 мск — торговый период, 18:40–18:50 мск — аукцион закрытия). Кроме того, будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс гособлигаций Мосбиржи).
Торги иными акциями, за исключением входящих в индекс Мосбиржи, корпоративными облигациями, еврооблигациями, суверенными еврооблигациями РФ, региональными и муниципальными облигациями, а также иными срочными контрактами пройдут в режиме переговорных сделок/режиме переговорных сделок с ЦК. Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в него, пройдут с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме.
Торги акциями на Мосбирже не проводились с 25 февраля по 23 марта, на фоне рекордного падения после начала военной операции на Украине. В первый день возобновления торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 4,4% и закрылся на отметке 2578,5 пункта. Индекс РТС завершил торги снижением на 9%, опустившись до 852,6 пункта.