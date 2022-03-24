Московская биржа возобновила торги акциями

В лидерах роста – бумаги «Фосагро» (33,5%), «Новатэка» (26%), «Норникеля» (23,4%), «Лукойла» (22%) и «Татнефти» (21,1%). Бумаги Сбербанка сначала были под давлением и росли на 1%, но затем резко взлетели на 17%. ВТБ сначала падал на 5,72%, но затем отрос на 6,3%. Сильнее всего в начале торгов падали акции «Аэрофлота» – на 12,8%, но затем они замедлили падение до 4,74%.