Как инвестору вести себя в первый день торгов акциями

Как инвестору вести себя в первый день торгов акциямиСориентироваться частным инвесторам в первые часы торгов будет нелегко
Московская биржа после почти четырехнедельного перерыва возобновит торги акциями – пока инвесторам будут доступны 33 акции из индекса Московской биржи с 9.50 до 14.00 мск.
К торгам допущены АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», En+ Group, ФСК ЕЭС, «Газпром», «Норникель», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойл», ММК, «Магнит», Мосбиржа, МТС, НЛМК, «Новатэк», «Фосагро», ГК ПИК, «Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «Русал», Сбербанк (в том числе привилегированные акции), «Сургутнефтегаз» (и префы), «Татнефть» (и префы), «Транснефть» и ВТБ. Короткие продажи по бумагам запрещены.
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