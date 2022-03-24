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Как инвестору вести себя в первый день торгов акциями

Сориентироваться частным инвесторам в первые часы торгов будет нелегко
Инга Сангалова
К открытию торгов нужно подготовиться заранее и определиться со стратегией / Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа после почти четырехнедельного перерыва возобновит торги акциями – пока инвесторам будут доступны 33 акции из индекса Московской биржи с 9.50 до 14.00 мск.

К торгам допущены АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», En+ Group, ФСК ЕЭС, «Газпром», «Норникель», «Русгидро», «Интер РАО», «Лукойл», ММК, «Магнит», Мосбиржа, МТС, НЛМК, «Новатэк», «Фосагро», ГК ПИК, «Полюс», «Роснефть», «Ростелеком», «Русал», Сбербанк (в том числе привилегированные акции), «Сургутнефтегаз» (и префы), «Татнефть» (и префы), «Транснефть» и ВТБ. Короткие продажи по бумагам запрещены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных