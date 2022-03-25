Власти Крыма проведут переговоры с «Промсвязьбанком» о начале работы в регионе

17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, которые попали под западные санкции, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». Говоря о банках, Путин отметил, что обслуживающий нужды ОПК Промсвязьбанк (со 100%-ным госучастием) уже присутствует на полуострове, но «учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Промсвязьбанк (ПСБ) в числе других попал под западные санкции после начала военной спецоперации России на Украине.