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Власти Крыма проведут переговоры с «Промсвязьбанком» о начале работы в регионе

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Власти Крыма на следующей неделе проведут переговоры с руководством «Промсвязьбанка» о начале работы банка на полуострове, заявила министр экономического развития региона Ирина Кивико.

«Есть хорошие новости: к нам заходит серьезный системообразующий банк — ПСБ. Переговоры между руководством республики и руководством банка пройдут на следующей неделе. Приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности», — заявила Кивико.

Она рассказала, что ПСБ уже выразил желание кредитовать несколько крупных предприятий Крыма и может выдать ссуды в этом году. «Нам всем предстоит серьезная работа, поскольку появляется серьезный, системный и большой банк. От того, что в Крыму появятся дополнительные банковские учреждения, все только выиграют», — отметила Кивико.

17 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские банки и компании, которые попали под западные санкции, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». Говоря о банках, Путин отметил, что обслуживающий нужды ОПК Промсвязьбанк (со 100%-ным госучастием) уже присутствует на полуострове, но «учреждение должно уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Промсвязьбанк (ПСБ) в числе других попал под западные санкции после начала военной спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных