АРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян

В ЦБ заявили, что добросовестные клиенты банков не пострадают: блокировать будут карты, по которым проводится большое число операций на большую сумму за короткий отрезок времени. Это может говорить, что человек покупает товары для их перепродажи, что может «создавать в текущей ситуации повышенные риски». В ЦБ добавили, что если клиент не согласен с решением заблокировать его карту, он может воспользоваться механизмом реабилитации. Если банк не изменит решение, человек может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ.