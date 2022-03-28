Бывший глава ЦБ Игнатьев покинет пост советника Набиуллиной
Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев покинет свой пост 31 марта, сообщили в пресс-службе регулятора. Игнатьев является советником Эльвиры Набиуллиной с 2013 г., до этого он 11 лет — с 2002 по 2013 г. — возглавлял Банк России.
«Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании», — приводятся в сообщении слова Набиуллиной.
Она отметила, что на время председательства Игнатьева пришлось два масштабных кризиса — банковского в 2004 г. и глобального финансового кризиса в 2008 г.
«Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — отметила глава регулятора.
Игнатьеву 74 года. В 1990-е гг. он занимал различные должности в экономическом блоке правительства и входил в команду Егора Гайдара. В 1997—2002 гг. был первым заместителем министра финансов, после чего был назначен на должность председателя Банка России.