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Финансы

Бывший глава ЦБ Игнатьев покинет пост советника Набиуллиной

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Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев покинет свой пост 31 марта, сообщили в пресс-службе регулятора. Игнатьев является советником Эльвиры Набиуллиной с 2013 г., до этого он 11 лет — с 2002 по 2013 г. — возглавлял Банк России.

«Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании», — приводятся в сообщении слова Набиуллиной. 

Она отметила, что на время председательства Игнатьева пришлось два масштабных кризиса — банковского в 2004 г. и глобального финансового кризиса в 2008 г.

«Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — отметила глава регулятора. 

Игнатьеву 74 года. В 1990-е гг. он занимал различные должности в экономическом блоке правительства и входил в команду Егора Гайдара. В 1997—2002 гг. был первым заместителем министра финансов, после чего был назначен на должность председателя Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных