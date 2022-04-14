В ЦБ сообщили о вероятности потери половины капитала российских банков

«Что это означает, такое сопоставление: запас 7 трлн против капитала 12,5 трлн руб.? Это означает, что если бы банки все были однородны с точки зрения фактического показателя достаточности капитала, то банки могут потерять чуть больше половины своего капитала вследствие какого-то кризиса, удара и при этом даже соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала, то есть запас прочности казался даже каким-то избыточным», — добавил Тулин.