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Финансы

В ЦБ сообщили о вероятности потери половины капитала российских банков

Ведомости

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин считает вероятным сценарий, при котором российские банки потеряют половину своего капитала в 2022 г., передает «Интерфакс». 

«Потеря половины капитала банковского сектора представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — сказал Тулин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета. 

Он уточнил, что на 1 января текущего года объем капитала российских банков составлял 12,5 трлн руб. и еще 7 трлн руб. в качестве «запаса прочности». 

«Что это означает, такое сопоставление: запас 7 трлн против капитала 12,5 трлн руб.? Это означает, что если бы банки все были однородны с точки зрения фактического показателя достаточности капитала, то банки могут потерять чуть больше половины своего капитала вследствие какого-то кризиса, удара и при этом даже соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала, то есть запас прочности казался даже каким-то избыточным», — добавил Тулин.

Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором привели оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. на уровне 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб. Это рекордный уровень потерь как минимум за 10 лет, регулятор ведет статистику начиная с 2012 г. Ранее Банк России не делал публичных прогнозов по банковскому сектору на текущий год.

По оценкам Центробанка, в 2021 г. банки в России заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли, показав рост на 47% в годовом выражении. До введения санкций ЦБ прогнозировал, что прибыль сектора в 2022 г. превысит 2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных