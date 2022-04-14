В ЦБ сообщили о вероятности потери половины капитала российских банков
Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин считает вероятным сценарий, при котором российские банки потеряют половину своего капитала в 2022 г., передает «Интерфакс».
«Потеря половины капитала банковского сектора представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — сказал Тулин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета.
Он уточнил, что на 1 января текущего года объем капитала российских банков составлял 12,5 трлн руб. и еще 7 трлн руб. в качестве «запаса прочности».
«Что это означает, такое сопоставление: запас 7 трлн против капитала 12,5 трлн руб.? Это означает, что если бы банки все были однородны с точки зрения фактического показателя достаточности капитала, то банки могут потерять чуть больше половины своего капитала вследствие какого-то кризиса, удара и при этом даже соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала, то есть запас прочности казался даже каким-то избыточным», — добавил Тулин.
Ранее главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором привели оценки Банка России об убытках банковского сектора в 2022 г. на уровне 3,5-3,8 трлн руб. без учета отрицательной переоценки бумаг на уровне 2 трлн руб. Это рекордный уровень потерь как минимум за 10 лет, регулятор ведет статистику начиная с 2012 г. Ранее Банк России не делал публичных прогнозов по банковскому сектору на текущий год.
По оценкам Центробанка, в 2021 г. банки в России заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли, показав рост на 47% в годовом выражении. До введения санкций ЦБ прогнозировал, что прибыль сектора в 2022 г. превысит 2 трлн руб.