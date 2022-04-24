Биржа Nasdaq прекратит работу с резидентами из России
Доступ к бирже Nasdaq для резидентов из России будет закрыт с 29 апреля, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Saхo Bank.
Радио «Говорит Москва» уточняет, что в конце апреля россияне утратят доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены. Организация призвала клиентов заранее принять меры «для управления своими позициями», говорится в сообщении.
Американские биржи Nyse и Nasdaq на фоне начала военной спецоперации на Украине приостановили с 28 февраля торги большинством бумаг российских компаний. После этого Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний.