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Финансы

Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки до 7%

Ведомости

ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, к концу этого года она может достичь 7% годовых, заявил президент Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности, дефляция четыре недели подряд. Греф предположил, что до конца этого года ставка может достичь 7% годовых.

«Я думаю, что ЦБ будет двигаться дальше в части снижения ставки, но ЦБ это делает аккуратно, что вполне обосновано в силу того, что, к сожалению, как только будет установлен баланс на рынке экспорта и импорта и рубль начнет ослабляться, что крайне важно для нашей экономики сегодня, инфляция, к сожалению, будет возобновлена», — пояснил Греф (цитата по ТАСС).

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее отмечал, что ЦБ уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.

В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных