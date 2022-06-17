Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки до 7%
ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, к концу этого года она может достичь 7% годовых, заявил президент Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности, дефляция четыре недели подряд. Греф предположил, что до конца этого года ставка может достичь 7% годовых.
«Я думаю, что ЦБ будет двигаться дальше в части снижения ставки, но ЦБ это делает аккуратно, что вполне обосновано в силу того, что, к сожалению, как только будет установлен баланс на рынке экспорта и импорта и рубль начнет ослабляться, что крайне важно для нашей экономики сегодня, инфляция, к сожалению, будет возобновлена», — пояснил Греф (цитата по ТАСС).
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее отмечал, что ЦБ уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.
В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.