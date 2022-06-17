Греф увидел основания для дальнейшего снижения ключевой ставки до 7%

«Я думаю, что ЦБ будет двигаться дальше в части снижения ставки, но ЦБ это делает аккуратно, что вполне обосновано в силу того, что, к сожалению, как только будет установлен баланс на рынке экспорта и импорта и рубль начнет ослабляться, что крайне важно для нашей экономики сегодня, инфляция, к сожалению, будет возобновлена», — пояснил Греф (цитата по ТАСС).