Кудрин оценил необходимость изменения бюджетного правила
Бюджетное правило можно немного изменить в нынешних условиях, однако его базовые принципы должны сохраниться, заявил в интервью ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пояснил, что первичная функция бюджетного правила — оградить Россию от выброса на рынок большого объема валюты в период роста цен на нефть и наоборот. При выбросе валюты на рынок курс рубля укрепляется, а при падении цены на нефть курс «рушится». По мнению Кудрина, такая тенденция «неестественная и плохая». Он отметил, что курс рубля в значительной степени зависит от нефти, однако зависимость уменьшается при введении дополнительных ограничений на движение капитала.
«Вот сейчас идет укрепление национальной валюты. И половина форума обсуждает, насколько тяжело быть переукрепленным. Так вот отмена бюджетного правила как раз одна из причин переукрепления. То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы», — заявил Кудрин.
Он предположил, что операторами бюджетного правила должны быть не Банк России и Минфин, а структуры, которые не находятся под санкциями, например, специальное агентство. Также можно делать сбережения не в долларах, а в юанях. «Мы должны все-таки вернуться и сохранить правила. Может быть, в видоизмененном виде. Минфин еще говорит, может быть, в рублях часть сохранять. Я вижу это менее эффективным. Или они тогда должны стерилизоваться в Центральном банке. Можно посмотреть и на этот вариант. Желательно, чтобы тогда рубли как-то индексировались», — добавил Кудрин.
16 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что в новом бюджетном правиле есть зависимость не только от цены на нефть, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. Согласно предыдущему бюджетному правилу, Минфин закупал для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото на дополнительные доходы от высокой цены нефти. В начале марта Минфин сообщил о приостановке действия бюджетного правила на 2022 г.