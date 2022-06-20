Кудрин оценил необходимость изменения бюджетного правила

Он предположил, что операторами бюджетного правила должны быть не Банк России и Минфин, а структуры, которые не находятся под санкциями, например, специальное агентство. Также можно делать сбережения не в долларах, а в юанях. «Мы должны все-таки вернуться и сохранить правила. Может быть, в видоизмененном виде. Минфин еще говорит, может быть, в рублях часть сохранять. Я вижу это менее эффективным. Или они тогда должны стерилизоваться в Центральном банке. Можно посмотреть и на этот вариант. Желательно, чтобы тогда рубли как-то индексировались», — добавил Кудрин.