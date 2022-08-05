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Финансы

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменениях в обслуживании

Ведомости

Банк России рекомендует крупнейшим розничным банкам заранее информировать своих клиентов о готовящихся изменениях в обслуживании, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ считает, что пользователей банков необходимо предупреждать о грядущих изменениях не менее чем за 15 дней. Так клиенты смогут решить, готовы ли они продолжать пользоваться услугами организации по новым правилам.  «Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — говорится в сообщении регулятора.

В сообщении ЦБ сказано, что сейчас банки подстраиваются под новые условия в рамках санкционных ограничений, поэтому происходит пересмотр содержания и параметров оказываемых услуг.

В середине июня ЦБ предупредил российские банки, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан нарушает права потребителей. При этом Банк России отметил, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных