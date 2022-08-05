ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменениях в обслуживании

ЦБ считает, что пользователей банков необходимо предупреждать о грядущих изменениях не менее чем за 15 дней. Так клиенты смогут решить, готовы ли они продолжать пользоваться услугами организации по новым правилам. «Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — говорится в сообщении регулятора.