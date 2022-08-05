ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменениях в обслуживании
Банк России рекомендует крупнейшим розничным банкам заранее информировать своих клиентов о готовящихся изменениях в обслуживании, сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ считает, что пользователей банков необходимо предупреждать о грядущих изменениях не менее чем за 15 дней. Так клиенты смогут решить, готовы ли они продолжать пользоваться услугами организации по новым правилам. «Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — говорится в сообщении регулятора.
В сообщении ЦБ сказано, что сейчас банки подстраиваются под новые условия в рамках санкционных ограничений, поэтому происходит пересмотр содержания и параметров оказываемых услуг.
В середине июня ЦБ предупредил российские банки, что введение комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан нарушает права потребителей. При этом Банк России отметил, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
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