«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений

НСФР И НАУФОР сочли неудачной идею создания фонда поддержки, который формировался бы за счет средств финансовых организаций, так как это может привести к перераспределению потерь от крупных игроков, пострадавших от санкций, к небольшим, считает глава НСФР Андрей Емелин. Кроме того, в организациях отметили, что такой фонд должен будет помогать только тем банкам, которые попали в форс-мажорные обстоятельства, однако впоследствии будет тяжело различить подобные убытки от убытков из-за применения рисковых бизнес-моделей. Помощь попавшим под санкции организациям должны осуществлять непосредственно ЦБ и правительство, отметил Емелин.