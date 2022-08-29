«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили в Центральный Банк предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», узнал «Коммерсантъ». Документ должен лечь в основу плана о ключевых направлениях развития до 2025 г.
НСФР И НАУФОР сочли неудачной идею создания фонда поддержки, который формировался бы за счет средств финансовых организаций, так как это может привести к перераспределению потерь от крупных игроков, пострадавших от санкций, к небольшим, считает глава НСФР Андрей Емелин. Кроме того, в организациях отметили, что такой фонд должен будет помогать только тем банкам, которые попали в форс-мажорные обстоятельства, однако впоследствии будет тяжело различить подобные убытки от убытков из-за применения рисковых бизнес-моделей. Помощь попавшим под санкции организациям должны осуществлять непосредственно ЦБ и правительство, отметил Емелин.
Также банкиры предложили исключить из документа ESG-повестку — принципы при разработке стратегий развития, которые предполагают учет вопросов о защите окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного направления. В данный момент, считают в организациях, такая повестка не имеет отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий».
Кроме этого, в НАУФОР считают, что не стоит вносить ограничения по использованию валют «недружественных стран». Также в организации предложили избавиться от некоторых уже действующих ограничений на финансовом рынке, в том числе отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В ассоциации считают, что необходимо расширить возможности НПФ по участию в IPO, отменить требования о безубыточности НПФ, пересмотреть запрет инвестировать в паи ПИФов, а также рассмотреть возможность инвестировать определенную долю НПФ в иностранные ценные бумаги «дружественных стран».
Документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» ЦБ опубликовал в начале августа. После чего регулятор дал возможность организациям и экспертам обсудить представленные в нем направления развития российского рынка, попавшего под санкционное давление. В самом документе представлены те задачи, которые предстоит решить Банку России совместно с участниками рынка и правительством.
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