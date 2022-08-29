ВЦИОМ: доля не откладывающих деньги россиян снизилась до 39%

«Свободные» деньги после всех расходов остаются у 60% россиян (+4 п. п.), отмечает ВЦИОМ, люди предпочитают хранить их в наличных рублях (22%, -5 п. п. по сравнению с 2012 г.), на срочных вкладах в банке (19%, +7 п. п.) и счетах до востребования (12%, +5 п. п.). При этом вкладыванием средств в собственный бизнес занимаются 5% россиян, покупкой ценных бумаг – 4%, иностранной валюты – 3%.