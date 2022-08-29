ВЦИОМ: доля не откладывающих деньги россиян снизилась до 39%
Доля россиян, которые тратят все деньги на текущие нужды, ничего не откладывая, снизилась за десять лет на 14 п. п. и составила 39%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Данная стратегия распространена в большей степени среди россиян с низким потребительским статусом (72%), женщин (42% против 36% у мужчин), граждан активного трудоспособного возраста 25-59 лет (41-44%), а также жителей средних, малых городов и сел.
Стратегии «сначала откладываю, потом трачу» придерживаются 44% россиян (+12 п. п. за десять лет), в основном она популярна у граждан с высоким потребительским статусом (60%), мужчин (47%), 18-24-летних (51%), россиян старше 60 лет (50%); жителей обеих столиц (48%) и крупных городов (47-55%).
Доля граждан, которые сначала откладывают, а затем распределяют оставшееся на текущие нужды, увеличилась на 2 п. п. до 14%. Она свойственна молодежи 18-24 лет (21%) и 25-34 лет (17%), россиянам с высоким потребительским статусом (25%) и жителям городов до 500 000 жителей (19%).
«Свободные» деньги после всех расходов остаются у 60% россиян (+4 п. п.), отмечает ВЦИОМ, люди предпочитают хранить их в наличных рублях (22%, -5 п. п. по сравнению с 2012 г.), на срочных вкладах в банке (19%, +7 п. п.) и счетах до востребования (12%, +5 п. п.). При этом вкладыванием средств в собственный бизнес занимаются 5% россиян, покупкой ценных бумаг – 4%, иностранной валюты – 3%.
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