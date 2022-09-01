Международные резервы России за неделю сократились на $7,2 млрд
Международные резервы России на 26 августа 2022 г. составили $566,8 млрд, снизившись за неделю на $7,2 млрд, следует из данных на сайте Центрального Банка.
«Объем международных резервов по состоянию на 26 августа составил $566,8 млрд, сократившись за неделю на $7,2 млрд, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки», - отмечено в сообщении.
Неделей ранее, в период с 19 по 26 августа, международные резервы России снизились на $6,6 млрд (1,1%) до $574 млрд. С 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы упали почти на $54 млрд, следует из данных ЦБ.
После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили резервы российского ЦБ. В ЕС было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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