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Финансы

Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалюты при трансграничных расчетах

Ведомости

Минфин и Центральный банк России переосмыслили подход к криптовалютам и пришли к выводу о необходимости использования криптовалюты при трансграничных расчетах. Уточняется, что в ближайшее время эта мера будет легализована, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее», — сказал Моисеев, отметив, что нормативные рамки ввести все равно придется (цитата по ТАСС).

По его словам, и Минфин, и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях «без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись». При этом Минфин предлагает сделать так, чтобы у россиян была возможность открывать криптокошельки, которые они сейчас заводят за пределами страны, внутри России.

Моисеев также добавил, что позиции ведомства и Центробанка также стали сближаться в вопросах относительно майнинга. Он выразил надежду, что в осеннюю сессию Госдума сможет принять закон, который будет регулировать это.

В конце мая ЦБ сообщил, что смягчил позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле. Изначально Банк России выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты. Также он критиковал проект Минфина федерального закона «О цифровой валюте», который предполагает создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Первую версию документа Минфин внес в правительство в середине февраля: проект запрещал использование криптовалют как средства платежа, но предлагал рассматривать их как инструмент для инвестиций.

Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и др. Предполагается, что при успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты в объеме до 600 000 руб. ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 000 руб. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных