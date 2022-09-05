Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалюты при трансграничных расчетах

«Могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее», — сказал Моисеев, отметив, что нормативные рамки ввести все равно придется (цитата по ТАСС).