Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд
Международные резервы России на 28 октября составили $550,1 млрд, их объем за неделю вырос на $9,1 млрд, следует из материалов Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 28 октября составил $550,1 млрд, увеличившись за неделю на $9,1 млрд, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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