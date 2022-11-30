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Финансы

НБКИ: россияне просрочили платежи по почти 7 млн микрокредитов

Ведомости

В октябре 2022 г. доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) составила 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из данных НБКИ следует, что число «проблемных» долгов стало расти с августа 2022 г. За три месяца доля NPL90+ выросла на 9,1 п. п., а число «проблемных» ссуд — на 1,5 млн штук (28,8%). Уточняется, что в октябре в портфелях МФО было 16,1 млн активных займов, из них 6,93 млн — просроченные.

Показатель уже второй месяц превышает 40%, что является максимальным уровнем с периода пандемии, отмечает РБК. Так, в октябре 2020 г. доля просроченных микрозаймов в портфелях МФО составляла 39,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, комментируя данные, заявил, что качество займов, выданных в России, стало ухудшаться в этом году «на фоне общей неопределенности». При этом бюро не раскрыло информации об изменении объема проблемных ссуд в портфелях МФО в денежном выражении.

РБК отмечает, что сводной статистики по сектору МФО за III квартал 2022 г. еще нет. При этом во II квартале Банк России отмечал рост доли NPL90+ с 31,4 до 34,5%. В то же время, по данным регулятора, с апреля по июнь доля просрочки на ранней стадии, до 90 дней, (NPL1-90) сократилась и составила 11%.

Участники рынка в разговоре с РБК заявили, что по сравнению с весной 2022 г. осенью качество кредитного портфеля МФО улучшилось. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, комментируя показатели своей компании, рассказал, что уровень просроченной задолженности в октябре был ниже, чем в феврале, на 5 п. п. Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев допустил обоснованность заявлений об ухудшении качества кредитного портфеля МФО осенью. Однако, по его словам, его состояние сейчас «гораздо лучше, чем было весной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных