НБКИ: россияне просрочили платежи по почти 7 млн микрокредитов

Участники рынка в разговоре с РБК заявили, что по сравнению с весной 2022 г. осенью качество кредитного портфеля МФО улучшилось. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, комментируя показатели своей компании, рассказал, что уровень просроченной задолженности в октябре был ниже, чем в феврале, на 5 п. п. Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев допустил обоснованность заявлений об ухудшении качества кредитного портфеля МФО осенью. Однако, по его словам, его состояние сейчас «гораздо лучше, чем было весной».