НБКИ: россияне просрочили платежи по почти 7 млн микрокредитов
Из данных НБКИ следует, что число «проблемных» долгов стало расти с августа 2022 г. За три месяца доля NPL90+ выросла на 9,1 п. п., а число «проблемных» ссуд — на 1,5 млн штук (28,8%). Уточняется, что в октябре в портфелях МФО было 16,1 млн активных займов, из них 6,93 млн — просроченные.
Показатель уже второй месяц превышает 40%, что является максимальным уровнем с периода пандемии, отмечает РБК. Так, в октябре 2020 г. доля просроченных микрозаймов в портфелях МФО составляла 39,8%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, комментируя данные, заявил, что качество займов, выданных в России, стало ухудшаться в этом году «на фоне общей неопределенности». При этом бюро не раскрыло информации об изменении объема проблемных ссуд в портфелях МФО в денежном выражении.
РБК отмечает, что сводной статистики по сектору МФО за III квартал 2022 г. еще нет. При этом во II квартале Банк России отмечал рост доли NPL90+ с 31,4 до 34,5%. В то же время, по данным регулятора, с апреля по июнь доля просрочки на ранней стадии, до 90 дней, (NPL1-90) сократилась и составила 11%.
Участники рынка в разговоре с РБК заявили, что по сравнению с весной 2022 г. осенью качество кредитного портфеля МФО улучшилось. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, комментируя показатели своей компании, рассказал, что уровень просроченной задолженности в октябре был ниже, чем в феврале, на 5 п. п. Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев допустил обоснованность заявлений об ухудшении качества кредитного портфеля МФО осенью. Однако, по его словам, его состояние сейчас «гораздо лучше, чем было весной».
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