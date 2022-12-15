Правительство предложило конвертировать доли РФ в международных финорганизациях в долг
Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, наделяющую его правом в 2023 г. конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях (МФО) в их финансовые обязательства перед РФ при достижении договоренностей с самими МФО. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
В Минфине пояснили агентству, что Россия готова прибегнуть к этому механизму, поскольку он позволит избежать автоматического распространения санкционных ограничений на МФО, роль которых в содействии международному экономическому развитию сейчас высока.
«Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования», – рассказали там.
Поправка также предусматривает возможность обратной конвертации правительством долгов в доли участия на условиях, не ухудшающих первоначальные.
Часть долей, которые Россия имеет в МФО, приходятся на «недружественные» финансовые институты, например МВФ и Всемирный банк, санкции которым не угрожают, отмечает «Интерфакс», а доля в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций невелика и потому токсичной не является. В то же время, Россия обладает значительными долями в Новом банке развития, учрежденном странами БРИКС, Международном инвестиционном банке, созданном еще в советское время странами СЭВ, и Евразийском банке развития (ЕАБР), где у РФ 65% акций.