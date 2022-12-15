Правительство предложило конвертировать доли РФ в международных финорганизациях в долг

Часть долей, которые Россия имеет в МФО, приходятся на «недружественные» финансовые институты, например МВФ и Всемирный банк, санкции которым не угрожают, отмечает «Интерфакс», а доля в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций невелика и потому токсичной не является. В то же время, Россия обладает значительными долями в Новом банке развития, учрежденном странами БРИКС, Международном инвестиционном банке, созданном еще в советское время странами СЭВ, и Евразийском банке развития (ЕАБР), где у РФ 65% акций.