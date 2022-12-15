Газета
Финансы

Правительство предложило конвертировать доли РФ в международных финорганизациях в долг

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, наделяющую его правом в 2023 г. конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях (МФО) в их финансовые обязательства перед РФ при достижении договоренностей с самими МФО. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

В Минфине пояснили агентству, что Россия готова прибегнуть к этому механизму, поскольку он позволит избежать автоматического распространения санкционных ограничений на МФО, роль которых в содействии международному экономическому развитию сейчас высока.

«Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования», – рассказали там.

Поправка также предусматривает возможность обратной конвертации правительством долгов в доли участия на условиях, не ухудшающих первоначальные.

Часть долей, которые Россия имеет в МФО, приходятся на «недружественные» финансовые институты, например МВФ и Всемирный банк, санкции которым не угрожают, отмечает «Интерфакс», а доля в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций невелика и потому токсичной не является. В то же время, Россия обладает значительными долями в Новом банке развития, учрежденном странами БРИКС, Международном инвестиционном банке, созданном еще в советское время странами СЭВ, и Евразийском банке развития (ЕАБР), где у РФ 65% акций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных