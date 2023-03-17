«Уралсиб» временно отключил часть каналов обслуживания из-за кибератаки

В феврале заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщил, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%. Он также добавил, что увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.