«Уралсиб» временно отключил часть каналов обслуживания из-за кибератаки
«Уралсиб» на время отключил часть каналов обслуживания из-за DDOS-атаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка. Кибератака на сервисы «Уралсиба» происходит третий день, отметили в банке.
«Третий день происходит Ddos-атака на сервисы банка. Сегодня она особенно массированная. Для сохранения инфраструктуры электронных сервисов банка нами было принято решение о временном отключении части каналов обслуживания», – сообщили в банке.
В кредитной организации заверили, что средства клиентов находятся в полной безопасности и ведется активная работа над отражением DDOS-атаки.
На момент написания новости удалось зайти на сайт банка «Уралсиб», убедился корреспондент «Ведомостей».
13 марта об аналогичной ситуации сообщили в Росбанке. В банке предупреждали, что клиенты могут столкнуться с временными трудностями в работе приложений, интернет-банка и сайта из-за отражения крупной DDOS-атаки.
В феврале заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщил, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%. Он также добавил, что увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.