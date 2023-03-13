Росбанк предупредил о трудностях в работе сервисов из-за кибератаки
Клиенты Росбанка могут столкнуться с временными трудностями в работе приложений, интернет-банка и сайта, банк отражает крупную DDOS-атаку, следует из сообщения Росбанка в Telegram-канале.
«Росбанк отражает крупную DDOS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта», – говорится в сообщении банка.
В Росбанке заверили, что ситуация под контролем, банк технически готов к подобным обстоятельствам. Росбанк продлил работу офисов, где клиенты смогут подать заявление на срочные платежи в бумажном варианте, добавили в банке.
На момент написания новости удалось зайти на сайт Росбанка, убедился корреспондент «Ведомостей».
В феврале заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщил, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%. Он также добавил, что увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.