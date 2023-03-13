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Росбанк предупредил о трудностях в работе сервисов из-за кибератаки

Ведомости

Клиенты Росбанка могут столкнуться с временными трудностями в работе приложений, интернет-банка и сайта, банк отражает крупную DDOS-атаку, следует из сообщения Росбанка в Telegram-канале.

«Росбанк отражает крупную DDOS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта», – говорится в сообщении банка.

В Росбанке заверили, что ситуация под контролем, банк технически готов к подобным обстоятельствам. Росбанк продлил работу офисов, где клиенты смогут подать заявление на срочные платежи в бумажном варианте, добавили в банке.

На момент написания новости удалось зайти на сайт Росбанка, убедился корреспондент «Ведомостей».

В феврале заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния сообщил, что в 2022 г. количество DDoS-атак на финансовые организации в России возросло почти в четыре раза. По его словам, общее число киберугроз выросло на 2%. Он также добавил, что увеличивается спрос на страхование в сфере кибербезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных