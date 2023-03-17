«Тинькофф» возобновит торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме
«Инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг. Постепенно будем наращивать число доступных для торгов ИЦБ [иностранных ценных бумаг]. Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ», – сообщила пресс-служба «Тинькофф инвестиций».
В компании предупредили, что в ходе тестирования «работоспособности инфраструктуры» могут возникнуть задержки с отображением информации после совершения сделок.
26 февраля «Тинькофф инвестиции» сообщили, что приостановят торги иностранными ценными бумагами и евро. В связи с внесением «Тинькофф банка» в санкционный список Евросоюза брокер разработал решения «на различные варианты развития событий». Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», будут перенесены на неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – сообщали в пресс-службе брокера.
В пресс-службе брокера подчеркнули, что санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, под ограничения попали 34 юридических лица, включая Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк».