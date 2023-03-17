«Тинькофф» возобновит торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме

26 февраля «Тинькофф инвестиции» сообщили, что приостановят торги иностранными ценными бумагами и евро. В связи с внесением «Тинькофф банка» в санкционный список Евросоюза брокер разработал решения «на различные варианты развития событий». Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», будут перенесены на неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – сообщали в пресс-службе брокера.