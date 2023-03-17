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«Тинькофф» возобновит торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме

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«Тинькофф инвестиции» в тестовом режиме возобновят торги частью иностранных ценных бумаг, говорится в сообщении брокера в Telegram-канале.

«Инвесторам стали доступны бумаги дружественных юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг. Постепенно будем наращивать число доступных для торгов ИЦБ [иностранных ценных бумаг]. Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ», – сообщила пресс-служба «Тинькофф инвестиций».

В компании предупредили, что в ходе тестирования «работоспособности инфраструктуры» могут возникнуть задержки с отображением информации после совершения сделок.

Ранее по теме: «Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро и иностранными бумагами с 27 февраля

26 февраля «Тинькофф инвестиции» сообщили, что приостановят торги иностранными ценными бумагами и евро. В связи с внесением «Тинькофф банка» в санкционный список Евросоюза брокер разработал решения «на различные варианты развития событий». Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», будут перенесены на неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – сообщали в пресс-службе брокера.

В пресс-службе брокера подчеркнули, что санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют.

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, под ограничения попали 34 юридических лица, включая Альфа-банкРосбанк и «Тинькофф банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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