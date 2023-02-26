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«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро и иностранными бумагами с 27 февраля

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«Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановят торги иностранными ценными бумагами и евро, вывод в евро останется доступным, сообщается в Telegram-канале брокера.

«Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», – говорится в сообщении.

В связи с внесением «Тинькофф банка» в санкционный список Евросоюза, брокер разработал решения «на различные варианты развития событий». Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», будут перенесены на неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – сообщили «Тинькофф Инвестиции».

В пресс-службе брокера подчеркнули, что санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют.

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, под ограничения попали 34 юридических лица, включая Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». После включения в список в «Тинькофф» заверили, что «хорошо подготовились к такому сценарию» и что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов. «Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», – сообщили в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных