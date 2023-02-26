«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро и иностранными бумагами с 27 февраля

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, под ограничения попали 34 юридических лица, включая Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». После включения в список в «Тинькофф» заверили, что «хорошо подготовились к такому сценарию» и что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов. «Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», – сообщили в банке.