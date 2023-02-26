«Тинькофф Инвестиции» приостановят торги евро и иностранными бумагами с 27 февраля
«Тинькофф Инвестиции» с 27 февраля приостановят торги иностранными ценными бумагами и евро, вывод в евро останется доступным, сообщается в Telegram-канале брокера.
«Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов», – говорится в сообщении.
В связи с внесением «Тинькофф банка» в санкционный список Евросоюза, брокер разработал решения «на различные варианты развития событий». Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», будут перенесены на неподсанкционную компанию. «Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги», – сообщили «Тинькофф Инвестиции».
В пресс-службе брокера подчеркнули, что санкции не влияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, под ограничения попали 34 юридических лица, включая Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». После включения в список в «Тинькофф» заверили, что «хорошо подготовились к такому сценарию» и что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов. «Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», – сообщили в банке.