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Финансы

Набиуллина раскритиковала предложение снизить лимит бесплатных переводов самому себе

Ведомости

Центробанк не поддерживает практику «запирать людей в рамках одного банка» и не поддерживает предложение снизить лимит бесплатных переводов между своими счетами меньше 1,4 млн руб. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Набиуллина подчеркнула, что регулятор выступает против ситуаций, когда кредитные организации с помощью высоких комиссий за переводы «запирают людей в рамках одного банка». По ее мнению, это мешает конкуренции. 

Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию с физлиц за переводы в размере до 1,4 млн руб. ежемесячно между своими счетами в разных кредитных организациях, был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 г. Данная мера распространяется также на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

Однако ряд банков считают такой лимит слишком высоким и в ходе подготовки документа ко второму чтению предлагают понизить планку до 300 000–600 000 руб. В частности, против лимита в 1,4 млн руб. выступают ВТБ и Сбербанк и настаивают на ограничении в 200 000 руб. в месяц, писал РБК в конце февраля.

О том, что ЦБ рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, Набиуллина сообщила еще в декабре 2021 г. По ее оценке, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных