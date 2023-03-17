Набиуллина раскритиковала предложение снизить лимит бесплатных переводов самому себе
Центробанк не поддерживает практику «запирать людей в рамках одного банка» и не поддерживает предложение снизить лимит бесплатных переводов между своими счетами меньше 1,4 млн руб. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», — сказала она (цитата по ТАСС).
Набиуллина подчеркнула, что регулятор выступает против ситуаций, когда кредитные организации с помощью высоких комиссий за переводы «запирают людей в рамках одного банка». По ее мнению, это мешает конкуренции.
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию с физлиц за переводы в размере до 1,4 млн руб. ежемесячно между своими счетами в разных кредитных организациях, был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 г. Данная мера распространяется также на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.
О том, что ЦБ рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, Набиуллина сообщила еще в декабре 2021 г. По ее оценке, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».