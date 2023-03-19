Reuters: UBS запрашивает госгарантии на $6 млрд для поглощения Credit Suisse
Швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG запрашивает государственные гарантии в размере около $6 млрд для возможной сделки по приобретению банка Credit Suisse, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника агентства, эта сумма может измениться, поскольку переговоры продолжаются, и на рассмотрении находятся несколько сценариев. Госгарантии, как отмечается, должны помочь UBS покрыть расходы на сворачивание ряда направлений Credit Suisse а также возможные судебные издержки. Источник также заявил, что в случае объединения структур под сокращения могут попасть 10 000 сотрудников.
9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.
15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.
Так инвесторы отреагировали на то, как его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи. Председатель Нацбанка Аммар Аль-Худайри, которого цитировал Reuters, главной причиной назвал регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.
На этой неделе Credit Suisse принял решение при необходимости занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности.
К некоторым активам швейцарского банка Credit Suisse присматривается Deutsche Bank, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Deutsche Bank следит за ситуацией в группе и ведет внутренние обсуждения того, какие активы могли бы быть интересны банку, в том числе и в том случае, если Credit Suisse будет приобретен UBS.
Аналитики JPMorgan в феврале оценили подразделение Credit Suisse по управлению капиталом в 10 млрд франков и управление активами в 1,4 млрд франков. Рыночная стоимость Credit Suisse в пятницу оценивалась в $8 млрд, пишет Reuters.