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Reuters: UBS запрашивает госгарантии на $6 млрд для поглощения Credit Suisse

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Швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG запрашивает государственные гарантии в размере около $6 млрд для возможной сделки по приобретению банка Credit Suisse, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.  

По словам собеседника агентства, эта сумма может измениться, поскольку переговоры продолжаются, и на рассмотрении находятся несколько сценариев. Госгарантии, как отмечается, должны помочь UBS покрыть расходы на сворачивание ряда направлений Credit Suisse а также возможные судебные издержки. Источник также заявил, что в случае объединения структур под сокращения могут попасть 10 000 сотрудников.

9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.

Ранее по теме: Bloomberg: к части активов Credit Suisse присматривается Deutsche Bank

15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.

Так инвесторы отреагировали на то, как его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи. Председатель Нацбанка Аммар Аль-Худайри, которого цитировал Reuters, главной причиной назвал регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.

На этой неделе Credit Suisse принял решение при необходимости занять у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (почти $53,7 млрд) для «упреждающего укрепления» своей ликвидности.

К некоторым активам швейцарского банка Credit Suisse присматривается Deutsche Bank, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Deutsche Bank следит за ситуацией в группе и ведет внутренние обсуждения того, какие активы могли бы быть интересны банку, в том числе и в том случае, если Credit Suisse будет приобретен UBS.

Аналитики JPMorgan в феврале оценили подразделение Credit Suisse по управлению капиталом в 10 млрд франков и управление активами в 1,4 млрд франков. Рыночная стоимость Credit Suisse в пятницу оценивалась в $8 млрд, пишет Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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