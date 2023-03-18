Bloomberg: к части активов Credit Suisse присматривается Deutsche Bank
Deutsche Bank присматривается к некоторым активам швейцарского банка Credit Suisse, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Deutsche Bank следит за ситуацией в группе и ведет внутренние обсуждения того, какие активы могли бы быть интересны банку, в том числе и в том случае, если Credit Suisse будет приобретен швейцарским финансовым холдингом UBS Group AG. Но немецкий банк пока не выступал с конкретными предложениями.
Обсуждения внутри Deutsche Bank являются частью работы по оценке возможных последствий краха Credit Suisse. UBS также рассматривает возможность приобретения всех активов или их части – поглощение может произойти по настоянию регулятора.
Аналитики JPMorgan в феврале оценили подразделение Credit Suisse по управлению капиталом в 10 млрд франков и управление активами в 1,4 млрд франков.
9 февраля Credit Suisse опубликовал финансовые результаты за 2022 г. По итогам года банк зафиксировал чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. На фоне этого председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн франков ($1,6 млн) за первый год работы на этой должности.
15 марта акции Credit Suisse рухнули на 30% в ходе торгов и стоили 1,56 франка ($1,7), следует из данных Швейцарской фондовой биржи. Бумаги к концу торгов лишь немного отыграли падение и закрылись в минусе на 24,2%, торгуясь по 1,69 франка ($1,8). На некоторое время из-за резкого падения биржа приостанавливала торги акциями. За последний год акции швейцарского банка обвалились на 71,3%.
Так инвесторы отреагировали на то, как его крупнейший акционер, Нацбанк Саудовской Аравии, заявил о невозможности предоставления дополнительной финансовой помощи. Председатель Нацбанка Аммар Аль-Худайри, которого цитирует Reuters, главной причиной назвал регуляторные ограничения, которые не позволяют превысить порог в 10%.