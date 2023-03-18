Bloomberg: к части активов Credit Suisse присматривается Deutsche Bank

По данным издания, Deutsche Bank следит за ситуацией в группе и ведет внутренние обсуждения того, какие активы могли бы быть интересны банку, в том числе и в том случае, если Credit Suisse будет приобретен швейцарским финансовым холдингом UBS Group AG. Но немецкий банк пока не выступал с конкретными предложениями.