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Финансы

Акции банка Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня

Ведомости

Акции банка Credit Suisse упали почти на 30%, опустившись ниже отметки в два швейцарских франка, следует из данных Bloomberg.

В течение дня стоимость одной акции банка снижалась до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросла и по состоянию на 18:32 мск составляла 1,85 франка (около $2), что на 17,41% меньше, чем в начале биржевой сессии.

Ранее председатель Нацбанка Саудовской Аравии Аммар Аль Худайри, который стал крупнейшим акционером в конце прошлого года, заявил, что саудовский нацбанк не будет увеличивать свою долю в Credit Suisse выше текущего уровня чуть менее 10%.

«Ответ абсолютно отрицательный, по многим причинам, помимо самой простой причины, которая является нормативной», – сказал Аль Худайри. Так он ответил на вопрос о том, открыт ли саудовский Нацбанк для дальнейших вливаний, если поступит еще один запрос на дополнительные средства.

Как пишет агентство, Credit Suisse уже несколько месяцев проводит сложную реорганизацию, в ходе которой планируется выделить инвестиционно-банковское подразделение, чтобы сосредоточиться на ключевом бизнесе по управлению капиталом.

Главный исполнительный директор банка Ульрих Кернер призвал к терпению и сказал, что финансовое положение организации является стабильным. Председатель правления Аксель Леманн заявил на конференции, что государственная помощь «не обсуждается», а усилия по возвращению к прибыльности не сопоставимы с серьезными проблемами ликвидности, с которыми сталкиваются мелкие кредиторы в США.

Ранее произошел крах американского банка Silicon Valley Bank. Кредитная организация занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

Ранее по теме: Эксперты не увидели в крахе банков в США рисков для России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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