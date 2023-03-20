Газета
Финансы

Курс биткоина превысил $28 000 впервые с июня

Ведомости

Курс биткоина впервые с 12 июня 2022 г. превысил $28 000, следует из данных CoinGecko.

Вечером 19 марта стоимость биткоина достигала $28 509. Ночью 20 марта криптовалюта торговалась на уровне $28 430, однако к 6.55 мск она упала до $27 251. К 10.15 стоимость биткоина вновь поднялась до $28 057. По состоянию на 10.43 мск, криптовалюта торгуется по $28 263. Биткоин продолжает расти.

Рыночная капитализация криптовалюты составляет $544,7 млрд при суточном объеме торгов $52,8 млрд. Доля биткоина на рынке — 44,4%.

Криптовалюта Ethereum (ETH) также обновила свой максимум и впервые с 17 августа 2022 г. достигла $1844 19 марта. По состоянию на 6.55 мск наблюдалось падение ее стоимости до $1752. К 10.46 криптовалюта торговалась уже на уровне $1799.

Bloomberg отмечает, что в понедельник, 20 марта, биткоин уже вырос примерно на 25%. Интерес инвесторов к криптовалюте связан с нестабильностью в банковском секторе, отметили аналитики в разговоре с агентством.

С начала марта о банкротстве объявили Silicon Valley Bank и Signature Bank. Также трудности испытывает швейцарский банк Credit Suisse. По итогам 2022 г. кредитная организация зафиксировала чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. Накануне, 19 марта, финансовый холдинг UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных