Курс биткоина превысил $28 000 впервые с июня

С начала марта о банкротстве объявили Silicon Valley Bank и Signature Bank. Также трудности испытывает швейцарский банк Credit Suisse. По итогам 2022 г. кредитная организация зафиксировала чистый убыток в размере 7,29 млрд франков (около $8 млрд), что является худшим результатом с 2008 г. Накануне, 19 марта, финансовый холдинг UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд).