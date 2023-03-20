Акции европейских и азиатских банков подешевели после покупки Credit Suisse

Падением на новости отреагировали и азиатские рынки, отмечают FT и Bloomberg. Японский Topix потерял 1,5%, южнокорейский Kospi – 0,7%, гонконгский Hang Seng – 3,4%, а китайский CSI 300 — 0,5%. При этом сильнее всего после списания самых рисковых облигаций Credit Suisse упали именно аналогичные бонды в Азии, подчеркивает Bloomberg. Нефть сортов Brent и WTI на фоне этого подешевела на 2,5 и 2,8% соответственно, что является минимальным значением с декабря 2021 г.