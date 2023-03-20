Акции европейских и азиатских банков подешевели после покупки Credit Suisse
Европейские и азиатские фондовые рынки открылись падением на фоне новости о поглощении швейцарским финансовым холдингом UBS оказавшегося на грани краха банка Credit Suisse.
О поглощении UBS банка Credit Suisse 19 марта сообщил Национальный банк Швейцарии (НБШ). Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд). При этом Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) потребовало, чтобы в рамках сделки были списаны дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1), типа банковского долга, предназначенного для покрытия убытков во время кризиса. Их сумма составила $17,6 млрд.
Как отмечает Financial Times, европейский банковский индекс Stoxx 600 упал более чем на 3%. Акции покупаемого Credit Suisse подешевели на 63%, а его покупателя UBS – на 13%. Акции Société Générale упали на 7,9%, а Commerzbank — на 8,6%. Падение зафиксировано и на более широких рынках. Европейский региональный индекс Stoxx 600 упал на 0,6%, немецкий Dax потерял 0,5%, французский Cac 40 потерял 0,3%, а лондонский FTSE 100 – 0,8%.
Падением на новости отреагировали и азиатские рынки, отмечают FT и Bloomberg. Японский Topix потерял 1,5%, южнокорейский Kospi – 0,7%, гонконгский Hang Seng – 3,4%, а китайский CSI 300 — 0,5%. При этом сильнее всего после списания самых рисковых облигаций Credit Suisse упали именно аналогичные бонды в Азии, подчеркивает Bloomberg. Нефть сортов Brent и WTI на фоне этого подешевела на 2,5 и 2,8% соответственно, что является минимальным значением с декабря 2021 г.
Как сообщилось ранее, НБШ предоставит 100 млрд франков ($108 млрд) ликвидности UBS. В UBS отметили, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что поглощение Credit Suisse стало «экстренным спасением». Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит $3,2 млрд.