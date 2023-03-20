Газета
Финансы

Акции европейских и азиатских банков подешевели после покупки Credit Suisse

Ведомости

Европейские и азиатские фондовые рынки открылись падением на фоне новости о поглощении швейцарским финансовым холдингом UBS оказавшегося на грани краха банка Credit Suisse.

О поглощении UBS банка Credit Suisse 19 марта сообщил Национальный банк Швейцарии (НБШ). Сумма сделки составила 3 млрд франков (около $3,2 млрд). При этом Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) потребовало, чтобы в рамках сделки были списаны дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1), типа банковского долга, предназначенного для покрытия убытков во время кризиса. Их сумма составила $17,6 млрд.

Как отмечает Financial Times, европейский банковский индекс Stoxx 600 упал более чем на 3%. Акции покупаемого Credit Suisse подешевели на 63%, а его покупателя UBS – на 13%. Акции Société Générale упали на 7,9%, а Commerzbank — на 8,6%. Падение зафиксировано и на более широких рынках. Европейский региональный индекс Stoxx 600 упал на 0,6%, немецкий Dax потерял 0,5%, французский Cac 40 потерял 0,3%, а лондонский FTSE 100 – 0,8%.

Падением на новости отреагировали и азиатские рынки, отмечают FT и Bloomberg. Японский Topix потерял 1,5%, южнокорейский Kospi – 0,7%, гонконгский Hang Seng – 3,4%, а китайский CSI 300 — 0,5%. При этом сильнее всего после списания самых рисковых облигаций Credit Suisse упали именно аналогичные бонды в Азии, подчеркивает Bloomberg. Нефть сортов Brent и WTI на фоне этого подешевела на 2,5 и 2,8% соответственно, что является минимальным значением с декабря 2021 г.

Как сообщилось ранее, НБШ предоставит 100 млрд франков ($108 млрд) ликвидности UBS. В UBS отметили, что объединение сделает холдинг ведущим в Европе с объемом инвестиций более $1,5 трлн. При этом глава UBS Колм Келлехер подчеркнул, что поглощение Credit Suisse стало «экстренным спасением». Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит $3,2 млрд.

Ранее по теме: В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и Европе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных