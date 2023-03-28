Участникам спецоперации и их семьям оформили кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

В феврале были предоставлены каникулы по 5500 кредитам на 1,8 млрд руб. Без учета оформленных в связи с СВО кредитных каникул за февраль банки реструктурировали 54 800 кредитов физлиц на 26,7 млрд руб., а также 1800 кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд руб.