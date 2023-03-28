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Финансы

Участникам спецоперации и их семьям оформили кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

Ведомости

Российские банки с конца сентября предоставили кредитные каникулы по 180 000 договоров военнослужащих – участников спецоперации на Украине и членов их семей, следует из данных Банка России.

«Согласно информации, полученной от 44 банков... за период с 21 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. банки фактически предоставили реструктуризацию по 180 000 кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 69,3 млрд руб.», – говорится в материалах ЦБ.

В феврале были предоставлены каникулы по 5500 кредитам на 1,8 млрд руб. Без учета оформленных в связи с СВО кредитных каникул за февраль банки реструктурировали 54 800 кредитов физлиц на 26,7 млрд руб., а также 1800 кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд руб.

Всего с марта прошлого года проведена реструктуризация 1,1 млн кредитных договоров на общую сумму 513,4 млрд руб. Всего поступило более 2,6 млн заявок от физлиц на реструктуризацию, процент одобренных заявок составил 43,2% от рассмотренных. Основными причинами отказов в кредитных каникулах по-прежнему остаются превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика, отметили в ЦБ.

Закон, который дает право гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, начал работать с 7 октября. Но военнослужащие получили право на реструктуризацию кредитов с 21 сентября, когда объявили о частичной мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных