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Финансы

ЦБ на полгода продлил ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами

Ведомости

Центральный банк (ЦБ) России продлил ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, еще на шесть месяцев, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«С 1 апреля 2023 г. российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», – сообщили в ЦБ.

В пресс-службе банка уточнили, что такое решение было принято для защиты прав и интересов инвесторов, а также для минимизации их рисков. «Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России», – заключил регулятор.

ЦБ ограничил торги заблокированными активами в конце мая 2022 г. Такая мера касалась иностранных акций, еврооблигаций и паев фондов. Причиной ограничения стало прекращение обслуживания счетов Национального расчетного депозитария (НРД) международными клиринговыми центрами Euroclear и Clearstream, которые предоставляли депозитарные услуги. 

В ноябре 2022 г. часть иностранных бумаг была разблокирована на «СПБ бирже». Тогда менеджеры брокеров «Финам», «Инвестиционная палата» и «БКС мир инвестиций» рассказали «Ведомостям», что такое послабление не привело к резкой активности с акциями со стороны инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных