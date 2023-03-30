ЦБ на полгода продлил ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами
Центральный банк (ЦБ) России продлил ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, еще на шесть месяцев, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«С 1 апреля 2023 г. российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», – сообщили в ЦБ.
В пресс-службе банка уточнили, что такое решение было принято для защиты прав и интересов инвесторов, а также для минимизации их рисков. «Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России», – заключил регулятор.
ЦБ ограничил торги заблокированными активами в конце мая 2022 г. Такая мера касалась иностранных акций, еврооблигаций и паев фондов. Причиной ограничения стало прекращение обслуживания счетов Национального расчетного депозитария (НРД) международными клиринговыми центрами Euroclear и Clearstream, которые предоставляли депозитарные услуги.
В ноябре 2022 г. часть иностранных бумаг была разблокирована на «СПБ бирже». Тогда менеджеры брокеров «Финам», «Инвестиционная палата» и «БКС мир инвестиций» рассказали «Ведомостям», что такое послабление не привело к резкой активности с акциями со стороны инвесторов.