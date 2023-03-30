ЦБ на полгода продлил ограничение на торговлю заблокированными ценными бумагами

«С 1 апреля 2023 г. российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», – сообщили в ЦБ.