Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс юаня на Мосбирже превысил 12 руб. впервые с 21 апреля 2022 г., следует из данных торгов.
По состоянию на 09:00 мск курс китайской валюты достиг 12,01 руб. К 09:10 рост замедлился до 11,97 руб., но к 10:20 снова достиг 12 руб. В 11:40 юань торговался по 11,987 руб.
Доллар в это же время торговался по 82,67 руб., евро – по 90,43 руб. Ранее курс европейской валюты превысил отметку в 90 руб. впервые с 14 апреля 2022 г., а американская валюта вчера, 6 апреля, превысила 81 руб. впервые с 15 апреля прошлого года.
6 апреля Банк России поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 руб. соответственно. За день до этого, 5 апреля, Центробанк увеличил курсы американской и европейской валют на 1,4 руб. и на 2,1 руб. соответственно.
В начале февраля эксперты рассказали «Ведомостям» почему китайская валюта укрепляется и как долго это может продлиться. По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, поддержку юаню оказывают оптимистичные настроения инвесторов относительно дальнейшего роста экономики Китая после отмены большинства антикоронавирусных мер.
Маслов при этом отмечал, что укрепление валюты КНР будет зависеть от решений китайских властей, например, по поводу поставок российской нефти в страну. В частности, будет влиять распространение COVID-19 на территории Китая.