Курс юаня превысил 12 рублей впервые с апреля прошлого года

6 апреля Банк России поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль – до 80,67 и 88,13 руб. соответственно. За день до этого, 5 апреля, Центробанк увеличил курсы американской и европейской валют на 1,4 руб. и на 2,1 руб. соответственно.