Курс доллара превысил 81 рубль
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с 15 апреля 2022 г., следует из данных торгов.
К 14:06 мск курс американской валюты составил 81,01 руб., прибавив 1,48% со старта торгов.
Евро торгуется на отметке 88,27 руб. (+0,93%), что является максимальным значением с 14 апреля.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и др.
После таких мер рубль начал укрепляться и 29 июня достиг минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Однако российская валюта начала ослабляться и к концу ноября 2022 г. доллар торговался уже по 61 руб., а в декабре доллар вырос до 69,9 руб.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$.