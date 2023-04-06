Курс доллара превысил 81 рубль

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и др.