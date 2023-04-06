Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс евро на Мосбирже превысил 88 руб. впервые с 14 апреля 2022 г., следует из данных торгов.
В 12:10 мск курс евро достиг 88,062 руб. К 12:40 валюта ускорила рост и находилась на уровне 88,33 руб. Рост продолжился и к 12:50 достиг 88,37 руб. Курс доллара же продолжает рост с 9:10, – к 12:50 он достиг 80,9 руб.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине и введения санкций в отношении России. Своего максимума евро достиг 9 марта на уровне 127,4 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
После этого рубль начал укрепляться и достиг 30 июня минимума к евро на уровне 53,85 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась: к концу ноября евро торговался уже по 63 руб. Резкое падение рубля началось в декабре – тогда евро торговался до 75,65 руб.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$.