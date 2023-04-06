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Курс доллара превысил 80 рублей впервые с апреля прошлого года

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 руб. впервые с 18 апреля 2022 г., следует из данных торгов.

В 9:17 мск курс доллара составил 80,01 руб., а к 09:30 американская валюта торговалась до 80,24 руб. К 9:40 доллар дал снижение до 80,14 руб.

Евро на 9:20 мск достигал 87,69 руб., но позже пошел на снижение и торговался по 87,5 руб. Китайский юань в то же время торговался на уровне 11,64 руб.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и др.

После таких мер рубль начал укрепляться и 29 июня достиг минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Однако российская валюта начала ослабляться и к концу ноября 2022 г. доллар торговался уже по 61 руб., а в декабре доллар вырос до 69,9 руб.

Ранее по теме: Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля прошлого года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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