Курс доллара превысил 80 рублей впервые с апреля прошлого года
Курс доллара на Мосбирже превысил 80 руб. впервые с 18 апреля 2022 г., следует из данных торгов.
В 9:17 мск курс доллара составил 80,01 руб., а к 09:30 американская валюта торговалась до 80,24 руб. К 9:40 доллар дал снижение до 80,14 руб.
Евро на 9:20 мск достигал 87,69 руб., но позже пошел на снижение и торговался по 87,5 руб. Китайский юань в то же время торговался на уровне 11,64 руб.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$.
Рубль резко упал в конце февраля 2022 г. на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар достигал 10 марта на уровне 121,5 руб. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже и др.
После таких мер рубль начал укрепляться и 29 июня достиг минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Однако российская валюта начала ослабляться и к концу ноября 2022 г. доллар торговался уже по 61 руб., а в декабре доллар вырос до 69,9 руб.