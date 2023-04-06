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ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро более чем на один рубль

Ведомости

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль, следует из данных сайта регулятора.

ЦБ повысил официальный курс доллара на завтра, 7 апреля, до 80,67 руб. – по состоянию на 6 апреля официальный курс составляет 79,49 руб. Курс европейской валюты на пятницу составит 88,13 руб. – банк повысил его на 1,03 руб.

5 апреля Центробанк увеличил курсы американской и европейской валют на 1,4 руб. и на 2,1 руб. соответственно. 

Ранее сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб., а уже днем он составил 81,01 руб. — впервые с 14 апреля прошлого года. Евро также рос: по данным Мосбиржы, к 12:10 мск курс евро достиг 88,062 руб. и далее ниже 88 руб. не опускался.

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, пока факторов, которые могли бы остановить ослабление российской валюты, нет. Аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что рубль может нацелиться на новые локальные минимумы – 85 руб. за доллар, 93 руб. за евро и 11,95 руб. за китайский юань.

5 апреля «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники писали, что курс рубля в конце 2023 г. ожидается на уровне 77 руб./$. Также, по оценкам источников, стоит ожидать «откат» к 65–70 руб./$ в ближайшие месяцы из-за, например, платежного баланса РФ.

Ранее по теме: Власти изменили прогноз по курсу рубля в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных