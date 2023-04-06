ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро более чем на один рубль

Ранее сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб., а уже днем он составил 81,01 руб. — впервые с 14 апреля прошлого года. Евро также рос: по данным Мосбиржы, к 12:10 мск курс евро достиг 88,062 руб. и далее ниже 88 руб. не опускался.