ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро более чем на один рубль
Банк России поднял официальные курсы доллара и евро больше чем на один рубль, следует из данных сайта регулятора.
ЦБ повысил официальный курс доллара на завтра, 7 апреля, до 80,67 руб. – по состоянию на 6 апреля официальный курс составляет 79,49 руб. Курс европейской валюты на пятницу составит 88,13 руб. – банк повысил его на 1,03 руб.
5 апреля Центробанк увеличил курсы американской и европейской валют на 1,4 руб. и на 2,1 руб. соответственно.
По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, пока факторов, которые могли бы остановить ослабление российской валюты, нет. Аналитик инвесткомпании «Велес капитал» Елена Кожухова считает, что рубль может нацелиться на новые локальные минимумы – 85 руб. за доллар, 93 руб. за евро и 11,95 руб. за китайский юань.
5 апреля «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники писали, что курс рубля в конце 2023 г. ожидается на уровне 77 руб./$. Также, по оценкам источников, стоит ожидать «откат» к 65–70 руб./$ в ближайшие месяцы из-за, например, платежного баланса РФ.