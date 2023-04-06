Как долго будет падать рубль

Судя по всему, рубль нацелился на новые локальные минимумы: 85 руб./$, 93 руб. за евро и 11,95 руб. за китайский юань, причем нацвалюта ощущает в том числе спекулятивное давление, полагает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. У рубля в текущих экономических условиях нет позитивных факторов, которые могли бы остановить его ослабление, считает она: власти не дают понять, что готовы предпринимать меры, направленные на сдерживание девальвации, а цены на нефть даже после скачка вверх в начале недели остаются не так далеко от минимумов этого года.