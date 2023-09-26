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Финансы

Банк России продлил ограничения по переводу денег за рубеж

Ведомости

Банк России продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор. 

«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности», – говорится на сайте ЦБ.

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Мера была введена 1 апреля 2022 г. Последнее продление запрета произошло в марте, срок действия ограничения должен был закончиться 1 октября.

Как поясняли в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. В свою очередь нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж. 

После начала боевых в России ввели ограничения по переводам физлиц. Изначально вывести за рубеж можно было до $5000 в месяц, а позже лимит увеличили сначало до $10 000, затем до $50 000 ежемесячно. Летом того же года ЦБ ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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