Банк России продлил ограничения по переводу денег за рубеж

Как поясняли в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. В свою очередь нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж.