Банк России продлил ограничения по переводу денег за рубеж
Банк России продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор.
«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности», – говорится на сайте ЦБ.
Мера была введена 1 апреля 2022 г. Последнее продление запрета произошло в марте, срок действия ограничения должен был закончиться 1 октября.
Как поясняли в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. В свою очередь нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж.
После начала боевых в России ввели ограничения по переводам физлиц. Изначально вывести за рубеж можно было до $5000 в месяц, а позже лимит увеличили сначало до $10 000, затем до $50 000 ежемесячно. Летом того же года ЦБ ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.