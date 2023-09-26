СМИ: национальная валюта Афганистана стала одной из самых устойчивых в мире
Афганская национальная валюта является одной из самых устойчивых на планете, несмотря на кризисную ситуацию в стране. Об этом заявило агентство Bloomberg по итогам анализа курса афгани.
За 2022 г. стоимость афгани на мировом рынке увеличилась на 14%, а в последнем квартале 2023 г. – еще на 9%. Издание отметило, что такой рост может быть связан с финансовой политикой захватившего власть «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Представители «Талибана» запретили финансовые операции в долларах США и пакистанских рупиях на территории Афганистана, а также объявили незаконными все валютные торги в интернете. Еще одним фактором укрепления национальной валюты агентство назвало регулярные поставки гуманитарной помощи в Афганистан, а также развитие торговли республики с соседними странами.
Но рост национальной валюты продлится недолго из-за ухудшения экономической ситуации, добавил Bloomberg. Уровень безработицы в Афганистане растет, а инфляция уже превратилась в дефляцию. Это привело к тому, что две трети жителей сельских территорий покупают товары первой необходимости с большим трудом.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» захватило власть в Афганистане два года назад. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Однако права человека на территории страны регулярно нарушаются: международные организации фиксируют в Афганистане множество случаев пыток и казней, ограничения прав на образование и свободу выражения мыслей. В том числе в республике запретили образование для женщин и ввели жесткие ограничения по передвижению женского населения.