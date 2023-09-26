СМИ: национальная валюта Афганистана стала одной из самых устойчивых в мире

За 2022 г. стоимость афгани на мировом рынке увеличилась на 14%, а в последнем квартале 2023 г. – еще на 9%. Издание отметило, что такой рост может быть связан с финансовой политикой захватившего власть «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Представители «Талибана» запретили финансовые операции в долларах США и пакистанских рупиях на территории Афганистана, а также объявили незаконными все валютные торги в интернете. Еще одним фактором укрепления национальной валюты агентство назвало регулярные поставки гуманитарной помощи в Афганистан, а также развитие торговли республики с соседними странами.