ФАС оштрафовала «ФК Открытие» на 700 000 рублей за ненадлежащую рекламу

15 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе. Согласно действующему законодательству, в рекламе кредитов и займов диапазоны значений их полной стоимости должны сообщаться перед информацией о процентных ставках и указываться не меньшим шрифтом. Кроме того, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, если это искажает смысл информации и вводит в заблуждение потребителей.