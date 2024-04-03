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ФАС оштрафовала «ФК Открытие» на 700 000 рублей за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 000 руб. по делу о нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ненадлежащая реклама кредита распространялась в интернете. В ней сообщалось о привлекательных условиях для клиентов, в частности, о ставке 4% и сумме до 5 млн руб. При этом остальные данные, определяющие стоимость кредита, включая его срок и условие о заключении договора страхования, не были указаны, из-за чего потребители получали неполную информацию, пояснили в ФАС.

15 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе. Согласно действующему законодательству, в рекламе кредитов и займов диапазоны значений их полной стоимости должны сообщаться перед информацией о процентных ставках и указываться не меньшим шрифтом. Кроме того, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, если это искажает смысл информации и вводит в заблуждение потребителей.

В конце марта «Тинькофф банк» передал ФАС отчет об исполнении предупреждения из-за ролика о брокерских услугах. Банк удалил видео со своего канала на YouTube и разместил на официальном сайте пресс-релиз с указанием объективных критериев сравнения. Нарушения в видеоролике служба выявила в начале февраля. ФАС сочла некорректным сравнительный оборот «А лучшее в нашем времени – это «Тинькофф Инвестиции» без указания объективных критериев сравнения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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