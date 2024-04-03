ФАС оштрафовала «ФК Открытие» на 700 000 рублей за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 000 руб. по делу о нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ненадлежащая реклама кредита распространялась в интернете. В ней сообщалось о привлекательных условиях для клиентов, в частности, о ставке 4% и сумме до 5 млн руб. При этом остальные данные, определяющие стоимость кредита, включая его срок и условие о заключении договора страхования, не были указаны, из-за чего потребители получали неполную информацию, пояснили в ФАС.
15 февраля ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе. Согласно действующему законодательству, в рекламе кредитов и займов диапазоны значений их полной стоимости должны сообщаться перед информацией о процентных ставках и указываться не меньшим шрифтом. Кроме того, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, если это искажает смысл информации и вводит в заблуждение потребителей.
В конце марта «Тинькофф банк» передал ФАС отчет об исполнении предупреждения из-за ролика о брокерских услугах. Банк удалил видео со своего канала на YouTube и разместил на официальном сайте пресс-релиз с указанием объективных критериев сравнения. Нарушения в видеоролике служба выявила в начале февраля. ФАС сочла некорректным сравнительный оборот «А лучшее в нашем времени – это «Тинькофф Инвестиции» без указания объективных критериев сравнения.