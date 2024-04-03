Мишустин: инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды
Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на предложение депутатов по налогообложению банковского сектора в ходе выступления в Госдуме.
«Есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. Здесь бы мы могли аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем резко все менять», – заявил председатель правительства.
Ранее в марте Банк России сообщил, что по итогам февраля прибыль банковского сектора снизилась на 22% до 275 млрд руб. с 354 млрд руб. в январе. Доходность на капитал составила около 23% в годовом выражении.
В конце января «Ведомости» писали, что темпы роста банковского сектора сильно замедлятся в 2024 г., но ЦБ считает это нормализацией после аномальной динамики прошлого года. У банков, по прогнозам ЦБ, увеличатся расходы на резервы, а маржа сократится на фоне роста ставок и конкуренции.