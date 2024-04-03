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Мишустин: инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды

Ведомости

Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на предложение депутатов по налогообложению банковского сектора в ходе выступления в Госдуме.

«Есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. Здесь бы мы могли аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем резко все менять», – заявил председатель правительства.

Ранее в марте Банк России сообщил, что по итогам февраля прибыль банковского сектора снизилась на 22% до 275 млрд руб. с 354 млрд руб. в январе. Доходность на капитал составила около 23% в годовом выражении.

В конце января «Ведомости» писали, что темпы роста банковского сектора сильно замедлятся в 2024 г., но ЦБ считает это нормализацией после аномальной динамики прошлого года. У банков, по прогнозам ЦБ, увеличатся расходы на резервы, а маржа сократится на фоне роста ставок и конкуренции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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