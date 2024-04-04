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Минфин РФ выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2042 году

Ведомости

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 г. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2042 г. (ISIN: XS0767473852, US78307ADE01) в сумме 7,8 млрд руб. (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», говорится в сообщении.

9 сентября 2023 г. Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.

20 ноября 2023 г. Министерство финансов заявило о выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 гг. на сумму 3,6 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро). 4 декабря – о выплате купонного дохода по еврооблигациям о сроком погашения в 2025 г. на 4,9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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