Минфин РФ выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 г. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2042 г. (ISIN: XS0767473852, US78307ADE01) в сумме 7,8 млрд руб. (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», говорится в сообщении.
9 сентября 2023 г. Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.
20 ноября 2023 г. Министерство финансов заявило о выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 гг. на сумму 3,6 млрд руб. (эквивалент 37,2 млн евро). 4 декабря – о выплате купонного дохода по еврооблигациям о сроком погашения в 2025 г. на 4,9 млрд руб.