Райффайзенбанк снизит объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ
Райффайзенбанк снизит объемы кредитования, чтобы выполнить предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес группы Raiffeisen Bank International (RBI) по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 г. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет», – говорится в сообщении.
С начала российской спецоперации на Украине RBI заявляет о планах сократить присутствие в РФ. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или вывод актива из состава группы. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль заявил, что группа может начать сокращение бизнеса в России в III квартале этого года.