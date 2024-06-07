Райффайзенбанк снизит объемы кредитования из-за предписания ЕЦБ

С начала российской спецоперации на Украине RBI заявляет о планах сократить присутствие в РФ. На фоне давления европейского и американского регуляторов в марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или вывод актива из состава группы. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль заявил, что группа может начать сокращение бизнеса в России в III квартале этого года.